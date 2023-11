Esplorando l'eccellenza: tour di degustazione dei vini nella Cantina Vogadori

Date: Sabato 2 dicembre e Domenica 3 dicembre alle 10.30 e alle 15. Luogo: Cantina Fratelli Vogadori a Negrar di Valpolicella. Benvenuti a un weekend di scoperta vinicola nella suggestiva Valpolicella! La Cantina Vogadori apre le sue porte il 2 e 3 dicembre per un tour degustazione imperdibile.

Cosa Aspettarsi: Tour Guidato: Una passeggiata tra le vigne della cantina, dall'uvaggio alla vinificazione. Degustazione: Assaporate l'essenza della Valpolicella attraverso una selezione di vini pregiati. I vini in degustazione saranno Valpolicella, 100% Corvina, Raffaello, Amarone Grazie ed il Rita. Degusteremo anche l'Olio EVO di quest'anno.

Tradizione e Accoglienza: Immergetevi nell'atmosfera calorosa della cantina, dove la modernità si fonde con le radici storiche. Prenotate Ora: Assicuratevi un posto prenotando la vostra esperienza. Questo weekend sarà un'occasione unica per apprezzare la maestria della vinificazione nella splendida cornice della Cantina Vogadori. Vi aspettiamo per condividere con voi la passione per il vino e la bellezza della Valpolicella. Costo a persona 25 euro – Posti Limitati

Fratelli Vogadori

Via Vigolo 16

37024 Negrar di Valpolicella

www.vogadorivini.it

info@vogadorivini.it

tel. 3289417228

Foto ufficio stampa Cantina Vogadori