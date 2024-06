Sulle tracce della "Vecia via della lana" il 22, 23, 29, 30 giugno e 7 luglio 2024. Un'escursione in e-bike durante la quale esploreremo insieme una parte del sentiero denominato “La vecia via della lana”.

Il percorso prende il nome dall’antico sentiero che si snoda sulla dorsale dei monti Lessini, utilizzato da secoli, fin dall’antichità, per la transumanza. È immerso completamente nel verde e si snoda tra boschi, viti, ulivi, ciliegi e piccoli corsi d’acqua.

L’itinerario che abbiamo scelto salirà tra la Val Tramigna e la Val d’Illasi fino a raggiungere il paesino di San Bortolo, dove faremo una pausa pranzo prima di ripartire per il ritorno lungo la ciclabile Badia-Giazza e concludere il nostro percorso di nuovo al punto di partenza