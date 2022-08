Tour con auto d’epoca tra le colline della Valpolicella

State cercando un’esperienza insolita ed esclusiva? Abbiamo preparato un pacchetto ad hoc! L’eleganza e il fascino di guidare un auto d’epoca tra le colline della Valpolicella con pause panoramiche e gustose degustazioni di vino e cibo locale. Tour a guida autonoma ideale per coppie o gruppi di amici. Vi consegneremo il mezzo da voi scelto direttamente presso il vostro alloggio in Valpolicella oppure lo potrete ritirare alla nostra sede e dopo un breve briefing iniziale sarete pronti per il vostro entusiasmante viaggio.

Vi sarà fornito un piccolo road-book con tutte le tappe e i luoghi più caratteristici da visitare e un prospetto del tour che poi potrete decidere di seguire oppure no, vi indicheremo dove dovrete recarvi per il pranzo e le degustazioni comprese nel pacchetto. Abbiamo selezionato per voi i luoghi più incantevoli da visitare e location suggestive dove mangiare e degustare i nostri famosi vini. Dopo la degustazione un incaricato verrà a ritirare l’auto e sarete riaccompagnati in Hotel. Se preferite possiamo anche fornirvi un autista che vi accompagnerà per tutta la giornata.

Data e orari: personalizzati.

Costo per due persone:

390 euro Con Maggiolone w Cabrio tutto incluso, persona aggiuntiva: 85 euro

370 euro Con Triumph Spitfire Cabrio 2 posti

375 euro Con Citroen Mehari Arancione, persona aggiuntiva: 85 euro

350 euro Con Fiat 500 R Bianca giornata, persona aggiuntiva: 85 euro

Per Volkswagen T2 9 posti, preventivo personalizzato a seconda del numero di persone.

La quota comprende:

Noleggio auto d’epoca

Aperitivo presso Sapori della Valpolicella

Pranzo in osteria tipica con:

Antipasto affettati e formaggi della Lessinia con polenta e marmellate fatte in casa Primo risotto all’Amarone Secondo guancialino di manzo brasato all’Amarone oppure tagliata di manzo Contorni misti cotti Un calice di ripasso a persona Coperto, acqua e caffè Degustazione di vini Valpolicella in villa (Classico, Ripasso e Amarone con formaggio e salame)

Note: Età minima 18 anni – L’autista deve possedere la patente B – Vestiario a seconda del tempo previsto.

Pagamento: Potrete prenotare online il voucher che vi darà diritto di essere inseriti in lista. Una volta ricevuto il voucher dal Team Oj, riceverete un messaggio whatsapp con i dati per effettuare il pagamento.

Penale: Una volta prenotato il tour si potrà disdire senza penale entro massimo 5 giorni dalla data della partenza. In caso contrario si pagherà come penale la quota intera del tour.