Tour con auto d’epoca tra le colline della Valpolicella

State cercando un’esperienza insolita ed esclusiva? Abbiamo preparato un pacchetto ad hoc! L’eleganza e il fascino di guidare un auto d’epoca tra le colline della Valpolicella con pause panoramiche e gustose degustazioni di vino e cibo locale. Tour a guida autonoma ideale per coppie o gruppi di amici.

Vi consegneremo il mezzo da voi scelto direttamente presso il vostro alloggio in Valpolicella oppure lo potrete ritirare alla nostra sede e dopo un breve briefing iniziale sarete pronti per il vostro entusiasmante viaggio. Vi sarà fornito un piccolo road-book con tutte le tappe e i luoghi più caratteristici da visitare e un prospetto del tour che poi potrete decidere di seguire oppure no, vi indicheremo dove dovrete recarvi per il pranzo e le degustazioni comprese nel pacchetto.

Abbiamo selezionato per voi i luoghi più incantevoli da visitare e location suggestive dove mangiare e degustare i nostri famosi vini. Dopo la degustazione un incaricato verrà a ritirare l’auto e sarete riaccompagnati in Hotel. Se preferite possiamo anche fornirvi un autista che vi accompagnerà per tutta la giornata.