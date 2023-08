Tornano "Tosca" e "Carmen" con nuovo cast al centesimo Arena di Verona Opera Festival

Per la sua terza rappresentazione, Tosca torna nell’elegante e apprezzato allestimento di Hugo De Ana, con sontuosi costumi d’epoca e imponenti scene e simboli: giovedì 10 agosto sarà l’ultima occasione per ascoltare il prestigioso cast che vede la protagonista eponima del soprano Sonya Yoncheva, con l’applaudito tenore Vittorio Grigolo come appassionato Mario Cavaradossi e il baritono Roman Burdenko quale Scarpia.

Nelle parti di fianco, il fuggiasco Angelotti è Giorgi Manoshvili, il Sagrestano è Giulio Mastrototaro, gli sgherri Spoletta e Sciarrone sono Carlo Bosi e Nicolò Ceriani, il Carceriere Dario Giorgelè; la giovanissima voce bianca Erika Zaha è il Pastore che canta lo stornello all’alba del III atto. Il M° Francesco Ivan Ciampa dirige l’Orchestra di Fondazione Arena e il Coro preparato da Roberto Gabbiani, al cimento in pagine complesse come il solenne Te Deum che chiude l’atto I e la cantata fuori scena nell’atto II. In scena è impegnato anche il coro di voci bianche A.d’A.Mus. diretto da Elisabetta Zucca. Ultima replica con nuovo cast: 1° settembre.

Venerdì 11 agosto torna per la sua terza rappresentazione Carmen, capolavoro di Bizet: come protagonista si conferma Clémentine Margaine così come il baritono Dalibor Jenis quale toreador Escamillo. Nei panni di Don José fa il suo atteso esordio il tenore Piotr Becza?a, come il soprano Olga Kulchynska quale Micaela.

Nei ruoli di fianco molti giovani e artisti di talento: Sofia Koberidze, Cristin Arsenova (Frasquita e Mercedes), Didier Pieri, Jan Antem (Dancairo e Remendado), Gabriele Sagona e Nicolò Ceriani (Zuniga e Morales). Sul palcoscenico Franco Zeffirelli ricrea una Siviglia realistica e curata in ogni dettaglio come un set cinematografico popolato da oltre 400 fra mimi, comparse, Ballo (coordinato da Gaetano Petrosino), Coro (preparato da Roberto Gabbiani) e Orchestra areniani, diretti da Daniel Oren, con la partecipazione delle voci bianche A.LI.VE. (dirette da Paolo Facincani) e della Compañia di Danza spagnola Antonio Gades. Repliche il 24 agosto e il 6 settembre.

Info: www.arena.it.

Carmen in Arena 2023 / Ennevifoto via ufficio stampa Fondazione Arena di Verona