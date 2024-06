Torna "Cinemateneo" all'università di Verona con un doppio omaggio a Yorgos Lanthimos

Al via la nuova edizione di Cinemateneo, l’appuntamento con il cinema d’autore sotto le stelle promosso dall’università di Verona. Il 17 e 18 giugno, dalle 21.15, il giardino del polo Zanotto di viale dell’Università 4, accoglierà universitari e cittadine e cittadini con due proiezioni omaggio al regista premio Oscar, Yorgos Lanthimos. Le serate sono a ingresso libero e gratuito e, in caso di maltempo, si terranno nell’aula T.2 del polo Zanotto.

Gli appuntamenti, ideati con la direzione artistica di Alberto Scandola, docente di Cinema, fotografia e televisione, sono curati dall'Area comunicazione e public engagement di ateneo, con il patrocinio di Esu e Comune di Verona. L'iniziativa è inserita anche in Contemporanea. Le proiezioni saranno in lingua originale, con sottotitoli.

Appuntamento, lunedì 17 giugno, con "Dogtooth". A introdurre la visione sarà Marianna Lucia di Lucia, dottoranda in Discipline dello spettacolo in ateneo. Dogtooth, Kynodontas è il titolo originale, regia di Yorgos Lanthimos, è un film del 2009 con Angeliki Papoulia, Mary Tsoni, Hristos Passalis, Anna Kalaitzidou, Alexander Voulgaris, Christos Stergioglou, Michele Valley. Lanthimos racconta la storia di una famiglia che vive isolata in una casa circondata da un grande recinto il cui equilibrio viene spezzato quando il padre introduce in casa un elemento esterno. La visione è vietata ai minori di 18 anni.

Martedì 18 giugno sarà proiettato “Il sacrificio del cervo sacro”. La serata sarà introdotta da Gherardo Ugolini, docente di Filologia classica dell’ateneo. The Killing of a Sacred Deer, titolo originale, del 2017, è stato diretto da Yorgos Lanthimos su sceneggiatura di Lanthimos ed Efthymis Filippou e interpretato da Colin Farrell, Nicole Kidman e Barry Keoghan. Il film racconta la vita da sogno di un brillante chirurgo con la moglie e due figli adolescenti, fino a quando un adolescente senza padre si insinua nella loro vita. La visione è vietata ai minori di 14 anni.