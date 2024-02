Tom Morello in concerto al Villafranca Festival

Annunciato un nuovo artista che si esibirà al Villafranca Festival il giorno 8 luglio 2024 dalle ore 21.30. Si tratta di Tom Morello, vera e propria «prova vivente del potere trasformativo del rock’n’roll».

«Noto per i suoi innovativi assoli di chitarra e per i suoi accordi fragorosi, - si legge nella presentazione del live organizzato da Eventi Verona Srl - è un artista innovativo sia nella sua carriera da solista sia come membro delle rock band Rage Against the Machine e Audioslave, due gruppi che hanno ottenuto molteplici Grammy Awards e 30 milioni di album venduti in tutto il mondo. Il suo stile caratteristico - slapping elastico, distorsione atmosferica ed effetti che ricordano lo scratching di un giradischi - è stato una componente cruciale del suono rap-metal dei Rage Against the Machine alla fine degli anni Novanta, contribuendo a lanciare Morello e la band alla vittoria di 2 Grammy, al successo multiplatino e a raggiungere il riconoscimento da parte di Rolling Stone Magazine come uno dei “100 più grandi musicisti del mondo”».

