Torna il Tocatì, Festival Internazionale dei Giochi in Strada. L'acqua è il tema, Francia, Belgio, Croazia e Cipro i paesi ospiti

Dal 17 al 19 settembre 2021 si terrà a Verona la XIX edizione di Tocatì, Festival Internazionale dei Giochi in Strada, organizzato da Associazione Giochi Antichi con il patrocinio di Comune di Verona, Regione del Veneto e della Provincia di Verona. Riconfermata per questa diciannovesima edizione la collaborazione con AEJeST e rafforzata ulteriormente quella con MiC e ICPI – Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale.

Oceani di naviganti esploratori, laghi di pescatori, torrenti che alimentano mulini, fiumi che trasportano genti, pioggia che irriga i campi. In una parola: "Acqua". Tutte le grandi civiltà sono sorte sull’acqua, elemento necessario alla vita. Il mare può unire o dividere i popoli, un fiume favorire gli scambi: ovunque due culture si incontrano, o si scontrano, generano qualcosa di nuovo. Ed ecco che anche i giochi si fanno veicolo di tradizioni antichissime e tracciare la mappa dei loro viaggi significa disegnare il passato più spensierato e autentico delle società umane.

La stessa Verona deve la sua origine all’acqua: l’ansa del fiume Adige racchiude la stratificazione millenaria che ha valso alla città il riconoscimento di Patrimonio Mondiale UNESCO.

Qui, dopo più di un anno di pandemia, la 19esima edizione del Tocatì torna a far uscire la gente di casa per raggiungere le piazze e giocare insieme in sicurezza. Se quella dello scorso anno è stata un’edizione tutta italiana, il Festival 2021 vede di nuovo la presenza degli ospiti internazionali. Non uno come da tradizione, ma quest’anno ben quattro, riuniti dal denominatore comune dell’acqua: Francia, Belgio, Croazia e Cipro, i Paesi che supportano la candidatura UNESCO del Tocatì al Registro della buone pratiche di salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale. Con una modalità mista tra attività in presenza e in streaming, nei giorni del Festival questi territori ci porteranno alla scoperta dei loro giochi e sport tradizionali con forti legami con l’acqua, spesso sorprendenti, talvolta davvero spettacolari.

Fiera del Riso sbarca al Tocati?

La Fiera del Riso sbarca al Tocati?, a porta San Giorgio. Attraverso l’acqua, risalendo il fiume, arrivano in centro citta? i prodotti tipici del territorio. Le cucine del Festival per la prima volta saranno infatti curate dalla Fiera del Riso di Isola della Scala. Anche per questa edizione del Festival, Tocati? propone un viaggio alla scoperta dei sapori tipici del territorio dove il gioco diventa un momento da assaporare e condividere.

Dalla sera di giovedi? 16 a sabato 18 settembre il pubblico trovera? a porta San Giorgio stand gastronomici con i maestri risottari che proporranno il risotto all’isolana secondo la ricetta della tradizione e altri inediti piatti. Inoltre, sulla terrazza che si affaccia sul fiume Adige sara? possibile degustare l’aperitivo accompagnato dalle musiche dei Suoni lungo l’Adige.

Per la prima volta, due realta? consolidate del territorio veronese, Ente Fiera di Isola della Scala e Associazione Giochi Antichi in collaborazione con il Comune di Verona, creano una sinergia accomunate da valori condivisi quali il legame con il territorio e l’attenzione alla sostenibilita?. Centrale e? poi l’aderenza al tema di questa edizione del Festival: l’acqua.

Nei giorni del Festival il pubblico potra? infatti assistere ad una serie di attivita? ludiche tradizionali marittime, fluviali e lacustri tipiche delle comunita? di Gioco e Sport Tradizionale che aderiscono all’iniziativa. Chiaro e? quindi il legame con la Fiera del Riso, per la quale l’acqua rappresenta l’elemento fondamentale per la coltivazione del riso.

