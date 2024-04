In Eataly la presentazione del libro "Tobia Scarpa design e gusto della tavola italiana"

Earth Foundation è felice di ospitare Tobia Scarpa per un dialogo con Cintya Concari e Roberto Marcatti, curatori della mostra "Tobia Scarpa: design e il gusto della tavola italiana", insieme ad Adriano Sordi di Merotto Milani e Pierluigi Testi di Testi Group.

Modera il talk Roberto Bianconi di Atelieritaliano.

Una conversazione sulla cultura del cibo e la cultura del progetto a seguito della mostra e del libro "Tobia Scarpa design e gusto della tavola italiana". Un'occasione per riflettere sul percorso creativo di Tobia Scarpa dove il design è il processo attraverso il quale viene espressa l'essenza e l'anima segreta delle materie prime esattamente come accade nel mondo del cibo contemporaneo. Un racconto sulla deliziosa funzione del mangiare con tutto ciò che lo accompagna all'interno del nostro teatro domestico quotidiano in cui le tavole progettate da Tobia Scarpa diventano arte, l'alimento si tramuta in gusto, la cucina in sapore e il pasto in un piacere conviviale.

Per l'occasione sarà disponibile in vendita il catalogo “Tobia Scarpa design e gusto della tavola italiana”.

