Toatenast: "La notte dei morti a Giazza"

A Giazza, alla vigilia di Ognissanti, è possibile incontrare le anime dei morti in processione. Seguono mestamente le Genti Beate, gli immondi spiriti maledetti dal Concilio di Trento, che, solo in questa incredibile notte, si presentano al suono lugubre di una campana. Accompagnati da un antropologo e da un’esperta del territorio, potrete ascoltare, per mezzo di attori, le vere storie di chi un tempo visse e morì a Giazza, dove anche il dialetto cimbro, che qui ancora si parla, è ormai destinato a morire.

