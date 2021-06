Da Tintoretto a Walt Disney, gli effetti speciali raccontati dal premio Oscar Sarah Arduini e Vittorio Sgarbi

Gli effetti speciali non sono una scoperta del cinema moderno. Già Tintoretto e altri grandi Maestri rinascimentali ne facevano uso secoli fa. Oggi la Walt Disney affascina milioni di fan coi suoi kolossal di animazione grazie ad effetti visivi appresi da secoli di pittura. Di questo parleranno, attraverso video e immagini, il critico d’arte Vittorio Sgarbi e Sarah Arduini, supervisore Disney e premio Oscar per gli effetti speciali per “Il libro della giungla”.

L’evento è stato battezzato "Da Tintoretto a Walt Disney", ed è in programma sabato 19 giugno con inizio alle ore 18.45 in piazzale Davide Zenato, a Peschiera del Garda. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune, è stata ideata dalla Side Academy di Verona, accademia post-scuola superiore che forma professionisti della computer-grafica. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti (che sono limitati, anche per via delle normative anti-Covid): è possibile prenotare il biglietto su www.sideacademy.com.

Per quest'unica serata, Sgarbi e Arduini, guidati dalla conduzione di Stefano Ferrio, vicedirettore di Side Academy, formeranno una coppia invitata a dialogare davanti a immagini e video tratti dalla grande pittura rinascimentale e dalle più famose produzioni della Walt Disney, in un emozionante confronto che svelerà ai presenti le più sorprendenti analogie fra una pala del Cinquecento e un'animazione utilizzata in kolossal come "Il re Leone" o "Il libro della giungla". "Da Tintoretto a Walt Disney" celebrerà in questo modo l'inaugurazione, prevista sempre per il 19 giugno, della nuova sede di Side Academy, il campus realizzato all'interno del Golf Club di Peschiera per ospitare corsi da affiancare a quelli che continueranno a svolgersi all'interno della sede storica di via del Fante, a Verona. «Siamo davvero la scuola dei sogni, qui fabbrichiamo le animazioni che emozioneranno sul grande schermo», dice il presidente dell’accademia veronese Stefano Siganakis. «Per questo abbiamo deciso di valorizzare i nostri studenti, che rappresenteranno il futuro della Cgi, giovani che disegneranno in 3d i cartoon che domani andremo a vedere al cinema. Abbiamo donato loro la possibilità di scegliere la location dove portare avanti i corsi. O in centro storico a Verona, o in campus dotato di ogni confort, dalla piscina al centro benessere, nella nostra nuova sede del Golf Club di Peschiera sul Garda».

Nell’ambito dell’evento del 19 giugno sarà infine presentata anche "Per merito", la soluzione proposta da Banca Intesa San Paolo a studenti che vogliono iniziare un percorso formativo all'interno di Side Academy e, una volta conseguito il diploma, potranno lavorare in settori in continua espansione come il cinema di animazione, i videogame, la grafica tridimensionale. Nell'ambito di questa partnership conclusa fra Banca Intesa e Side Academy si può accedere a finanziamenti senza garanzie reali o personali, con la possibilità di dilazionare il pagamento fino a 30 anni e di iniziare i versamenti dopo un periodo-ponte di tre anni.

Side Academy ha sede a Verona, in centro storico, ospitata in un edificio del Cinquecento, che ospitò numerosi personaggi illustri tra i quali anche Luigi XVIII. L’Accademia ormai è consolidata con un unico indirizzo di computer grafica per il cinema e il videogame e accoglie un centinaio di studenti. Side Academy propone percorsi formativi indirizzati alla formazione di figure professionali altamente specializzate nel settore del cinema, del cinema d’animazione, degli effetti speciali, dell’advertising e dei videogame. Molti dei suoi ex studenti sono oggi artisti che lavorano nelle aziende più famose al mondo, dalla Walt Disney alla Marvel fino a Ducati. I docenti sono “top trainer” del settore e molti hanno vinto premi Oscar. Oltre all’accademia formativa, nello stabile c’è anche uno studio di animazione, battezzato “Side Animation Studio”, che si occupa di animazione e computer grafica e che cura progetti per molti marchi importanti come Disney, Ducati, Warner Bros, Dc Comics, Panini, Gardaland. Informazioni e contatti su www.sideacademy.com

Sarah Arduini è una leggenda per chi ama l’animazione: ha lavorato nelle più prestigiose società di VFX a Londra, vincendo insieme al team di MPC, l'Oscar per migliori VFX per il film Jungle Book della Disney e dopo aver dato il suo contributo al film "Legend of Tarzan" continua nella scia "disneyana" lavorando al film The Beauty & Beast. Conquista il campo Marvel con “Guardians of the Galaxy 2” per poi raggiungere la famosa società Industrial Light & Magic. con “The Last Jedi”, “Star wars” e i dinosauri in “Jurassic World”.

Ma cos’è questa “CGI” di cui si sente così tanto parlare, soprattutto dall’America, patria di questo innovativo settore? La “computer generated imagery” (tradotto: immagini generate al computer) è più nota con la sigla CGI, è un'applicazione nel campo della computer grafica, o più specificatamente, nel campo della computer grafica 3D per la resa degli effetti speciali digitali nei film, in televisione, negli spot commerciali, nei videogiochi di simulazione e in tutte le applicazioni di grafica visiva. I colossi che primeggiano al mondo sono sempre stati oltreoceano, grazie a scuole e corsi di primissimo livello che sfornano miriadi di talenti.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...