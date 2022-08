Time to plaid - Sciallati al parco con Anna e l'appartamento

Ultima serata di Time to Plaid e per chiudere in bellezza abbiamo scelto nientemeno che Anna e L'Appartamento, fresca di partecipazione al festiva tutto femminile Venerazioni, organizzato da Box Office Live, che ci delizierà con la sua voce in uno spettacolo in solo piano e voce. Non perdetevelo! Ingresso libero.

"Time to Plaid” è una rassegna di 9 serate di musica presso il Parco Ichenhausen di Valeggio sul Mincio, inserita nella rassegna estiva Aria di Cultura a cura dell' Assessorato alla Cultura del Comune di Valeggio sul Mincio e della Pro Loco. Non ci saranno panche e tavoli, ma portatevi plaid, cuscini o quel che preferite, vi aspettiamo tutti i giovedì dal 9 giugno al 4 agosto dalle 20.30 per sciallarci al parco e tornare a gustarci l'estate e la libertà!

Anna e L'Appartamento (all'anagrafe Anastasia Brugnoli) è una cantautrice veronese classe 1991. Canta qualunque cosa le passi per la testa da che ne ha memoria. Dappertutto. Sempre. Crescendo, ha messo mani su un violino prima; poi ha incontrato il pianoforte e ha scoperto che con quello ci si poteva pure aiutare per scrivere le canzoni e dare forma alle proprie idee. Ha litigato con il primo e ha continuato da autodidatta con il secondo. Cercando di trovare la giusta forma delle proprie stanze Anastasia trova il proprio alter-ego in Anna, spostandosi tra mura che si riempiono di idee, parole e suoni fino a diventare canzoni all'interno del proprio Appartamento, per il quale compone piano e voce.

Anna è uscita dall’Appartamento con quattro singoli nel corso del 2020: “Plastic Fantastic”, “Fa freddo fuori”, “Provvisoria” e “Cinematografico”, pubblicati da laCantina Records, poi raccolti a Dicembre dello stesso anno anche in una forma più essenziale piano e voce con l’ep “Anna/Piano/Caos”. Nel giugno 2021 esce con un ulteriore singolo dalle sonorità dream pop, “Film Noir”. A Ottobre 2021 è tra le dieci finaliste della 17esima edizione del Premio Bianca d’Aponte risultando vincitrice del Premio SoundInside Records. Il 26 Novembre 2021, pubblica il primo album omonimo “Anna e L’Appartamento” curato in produzione e distribuzione da pequod e realizzato grazie anche ad una campagna di crowdfunding sulla piattaforma di Produzioni dal Basso. L’album è accolto con entusiasmo da pubblico e critica. Nel 2022 Anna è tra gli artisti selezionati per le Audizioni Live di Musicultura e tra gli artisti preselezionati per Primo Maggio Roma, 1MaggioNext.