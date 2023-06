Katia Follesa e Angelo Pisani al Teatro Romano con il loro nuovo spettacolo "Ti posso spiegare"

Katia Follesa e Angelo Pisani saranno sul palco del Teatro Romano a Verona, giovedì 22 giugno 2023, per il loro nuovo spettacolo "Ti posso spiegare".

Anche in questo nuovo spettacolo, Angelo e Katia parleranno della vita di coppia, ma questa volta, a differenza dello spettacolo precedente, ai veri e propri duelli verbali si alterneranno/sostituiranno degli sketchs comici in cui i due ci porteranno in casa loro e mostreranno le dinamiche uomo donna nella convivenza, quella in cui lei chiede a lui di scendere a buttare la spazzatura non appena si è in filato la tuta e sta per andare a letto o dove lui rimanda ogni incombenza a suon di "lascia lo faccio dopo".

Info: https://www.eventiverona.it

Katia Follesa e Angelo Pisani 2023 / Locandina spettacolo Ad Management Srl Spettacolo e Musica