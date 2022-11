AMO Bistrot: "Thursday is the new friday!"

Con vibes deep house e gli ormai famosissimi cicchetti fusion di AMO Bistrot, il giovedì sera in vicoletto Due Mori si trasforma nel nuovo venerdì! Alla consolle la nota dj veronese Clara Romero, in cucina chef Mirco Pasini e ai signature cocktail, per alleviare la sete, Ivan Sereno e Masi Rahmuni.

Dalle 19.30 in poi, tutti i giovedì sera, la musica dance si diffonde tra le sale di AMO Bistrot, per condire la serata di tantissime good vibes e dare inizio al weekend con un giorno di anticipo.

Consigliamo la prenotazione! Aperti dalle 18.30.