Amo Bistrot: "Thursday is the new friday! Christmas edition"

Cicchetti e cocktail in pieno stile AMO Bistrot, il dj set di Clara Romero e - per l'occasione - il sax di Pietro Montanti! "Thursday is the new Friday!" torna come ogni giovedì da AMO Bistrot, ma in una veste inedita: al fianco delle note deep house di Romero, la bravura del sassofonista Pietro Montanti. Imperdibile! Dj set dalle 19.30, perfetti per l'aperitivo.



? 045 8069146

? info@amobistrot.it

?AMO Bistrot

Vicoletto Due Mori, 5 Verona

Consigliamo la prenotazione. Aperti dalle 18.30.