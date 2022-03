La mostra "The world of Banksy, the immersive experience" a Verona

Continua il viaggio di Banksy nelle stazioni d’Italia con la mostra "The World of Banksy – The Immersive Experience". Prossima fermata: Verona Porta Nuova. "The World of Banksy – The Immersive Experience" presenta l’artista britannico sotto una nuova luce; grazie ad un allestimento di oltre 100 opere dello street artist più famoso al mondo sarà possibile conoscere il personaggio nella sua totalità attraverso un’esperienza immersiva. Attraverso più di 30 murales a grandezza naturale realizzati da giovani street artist internazionali e locali, il visitatore si immerge nel mondo di Banksy e nella sua interpretazione della contemporaneità fatta di denunce sociali, economiche, politiche e climatiche.

All’interno del percorso trova uno spazio speciale iBanksy, una sezione dedicata in cui le opere diventano animate grazie a brevi video che ripercorrono la storia e il messaggio sociale dei murales realizzati da Banksy su muri e ponti di tutto il mondo. La sua protesta visiva coinvolge un vastissimo ed eterogeneo pubblico e ne fa uno degli artisti più amati dalle giovani generazioni.

Vicino ai più iconici capolavori Flower Thrower e Girl with Balloon che lo hanno reso famoso in tutto il mondo, trovano spazio 6 nuovi murales mai esposti prima, tra cui: Madonna con la pistola, la prima opera riconosciuta in Italia realizzata con la tecnica dello stencil in piazza Gerolomini a Napoli e Migrant Child, un murales a sostegno dei migranti che vengono bloccati in mare da una politica di chiusura dei porti, comparso a Venezia la notte dell'8 maggio 2019 durante l’inaugurazione della 58ª Biennale. All’interno del percorso sono illustrate le strategie, il senso e gli obiettivi dei messaggi di Banksy e la sua cifra stilistica che, data dalla tecnica dello stencil, viene affinata con il duplice scopo di poter eseguire i lavori illegali con una notevole velocità e allo stesso tempo renderli più elaborati.

In posizione strategica, 700 metri quadri su due livelli, completamente accessibili, sono pronti ad accogliere cittadini, turisti e viaggiatori in una stazione che dà la possibilità non soltanto di viaggiare e vivere nuove esperienze ma anche di arricchire il proprio bagaglio culturale e di guardare al nuovo. La terza tappa di un lungo viaggio per le opere di Banksy che viaggiano tra le stazioni italiane.

Web: https://theworldofbanksy.it/.