Al Teatro Salieri il concerto "The Pink Floyd experience"

L'essenza dei Pink Floyd riproposta ai giorni nostri. Nati da un'idea di Francesco Pavananda nel 2011 i Pink Sonic sono riconosciuti dalla critica come uno tra i migliori tributi ai Pink Floyd, grazie alla professionalità dei loro componenti. Oltre alla continua sperimentazione in campo musicale, ogni musicista eccelle nella ricerca del sound che porta lo spettatore a rivivere le stesse sonorità ed emozioni degli originali. Il rig di Francesco Pavananda, copia del rig di David Gilmour nel celebre concerto di Venezia , le tastiere di Andrea Marzotto, le luci, i laser, le proiezioni sullo schermo circolare permettono ai Pink Sonic di portare in scena uno show di oltre due ore, dove il pubblico viene travolto ed affascinato. Prodotti da Ke Spettakolo srl, il 18 marzo 2023 faranno tappa a Legnago al Teatro Salieri con inizio spettacolo alle ore 21.

La scaletta prevede un viaggio attraverso i maggiori successi dei Pink Floyd, senza però dimenticare pezzi storici che hanno segnato gli esordi degli stessi. Riarrangiati e ammodernizzati rappresentano delle gemme preziose in uno show unico ed entusiasmante. «La musica dei Pink Floyd, dopo 50 anni dal suo inizio ha ancora sfumature contemporanee, grazie anche ai loro testi con tematiche universali e non sottoposti all'erosione del tempo e delle mode. - dichiara Francesco leader e frontman – Nonostante ciò, non mi sono trattenuto dal riarrangiare canzoni come “Set the Controls for the heart of the sun” , “Astronomy Domine”e ”Welcome to the machine”».