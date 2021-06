The old Peppers Jass Band a San Bonifacio

Con la Direzione Artistica del LAMS - Laboratorio delle Arti Musica e Spettacolo giovedì 1 luglio primo dei quattro concerti promossi dal Comune che si svolgono a San Bonifacio nei primi quattro giovedì del mese. Ad aprire la rassegna la Old Peppers Jass Band, una band che si dedica alla rivisitazione del Jazz tradizionale degli “anni ruggenti” dell’America, proponendolo con un approccio interpretativo originale ed attuale.

Le atmosfere tipiche di New Orleans sono rispettate nel timbro e nello spirito, anche per via dell’utilizzo di alcuni strumenti originali dell’epoca. Il mood della band passa attraverso le esperienze musicali più moderne dei singoli membri della Old Peppers Jass Band, che si evidenziano negli arrangiamenti, nelle interpretazioni del repertorio. Nel suono degli Old Peppers si respirano i suoni del Blues del Missisipi, di Louis Armstrong, Jelly Roll Morton, Fats Waller, Bix Beiderbecke e degli altri giganti degli albori del 20° secolo e del primo dopoguerra. Gabriele Bolcato, tromba e cornetta.

Giuseppe Paolo Corazza, clarinetto e sax soprano.

Carlo Ceriani, banjo.

Renzo Segala, sax basso.

Valter Consalvi, voce e washboard

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...