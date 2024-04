The New Saints Band in concerto a Bionde

La THE NEW SAINTS BAND sarà in concerto sabato 4 maggio dalle ore 21 presso il TEATRO DI BIONDE a Bionde di Salizzole (VR). Il gruppo, con Monia Santoni alla voce, Marco Riolfi alla chitarra, Franco Dal Mas alle tastiere, Luciano "Ciano" Franchini al basso e Barbara Dal Frà alla batteria, intratterrà il pubblico con le canzoni più famose del Rhythm & Blues e del Classic Pop Rock internazionale. Non mancherà un tributo di alcune cazoni italiane, tra le più popolari, come Con il nastro rosa, Diavolo in me e Quella carezza della sera.

Ospiti della serata, le ballerine della scuola di danza SCARPETTE ROSSE di Bionde.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

