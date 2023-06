The New Saints Band alla Vecchia Rama

Un successo dopo l'altro per la The New Saints Band. Dopo il clamore e gli applausi del pubblico di domenica scorsa a Moruri, il gruppo torna alla Vecchia Rama - l'osteria con pizza di San Peretto di Negrar più carico che mai.

Vasto repertorio che spazia dal rhythm & blues al classic rock, dalla musica leggera italiana alla pop dance. Insomma ce n'è per tutti i gusti e tutte le età.

La band è capitanata dalla cantante Monia Santoni romana di nascita e veronese di adozione con trentacinque anni di carriera alle spalle prima come corista professionista per grandi interpreti italiani poi come solista con collaborazioni nazionali ed internazionali come con il chitarrista blues Jimmy Blake. la sua coopartner è la cantante Mara Signoretto, Marco Riolfi alla chitarra, Franco Dal Mas alle tastiere, Luciano "Ciano" Franchini al basso e per questa occasione Marco Venturini alla batteria.

Si potrà cenare ed ascoltare il concerto nel bellissimo plateatico con vista le colline della magnifica Valpolicella.

Menù: grigliata e birra media o bibita 20 euro a persona. Per info e prenotazioni tel. 333 2051319.