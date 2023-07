The New Saints Band in concerto alla Vecchia Rama

Sabato 22 luglio dalle ore 20:45 torna la band più esplosiva e più carica che mai alla Vecchia Rama di Negrar. La The New Saints Band saprà coinvolgere il pubblico con le loro bellissime cover tutte da ascoltare e da ballare. Un repertorio vasto che spazia in vari generi e che accontenta tutte le fasce di età. La formazione è così composta: Monia Santoni e Mara Signoretto (voci e cori), Marco Riolfi (chitarra), Franco Dal Mas (tastiere), Luciano "Ciano" Franchini (basso) e Barbara Dal Frà (batteria).

Per la serata il menù è alla carta. Info e prenotazioni 333 205 1319.

La cantante romana Monia Santoni e da anni veronese di adozione. Ha iniziato a cantare inseguendo la sua passione per le grandi cantanti nere legate alla tradizione corale come Mahalia Jackson. È stata corista professionista a Roma per vari interpreti italiani tra cui Brenda Pretorius che a sua volta è stata corista del M° Ennio Morricone. Dopo anni di carriera a Roma si trasferisce nel 2003 a Verona e da li a poco inizia a collaborare con alcuni musicisti del panorama veronese e non tra cui David Cremoni, Simone Guiducci, Jimmy Blake, Renato Bonato della Storiville Jazz Band, Andrea Villa, Aronne Gasparato. Oltre alla sua band è anche Direttrice Artistica dello spettacolo Sanremo Story.