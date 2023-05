The new saints band live alla Vecchia Rama

Sabato 13 maggio dalle ore 20.45, la THE NEW SAINTS BAND torna più carica che mai con due nuovi elementi da urlo. Dove? Alla Vecchia Rama - l'Osteria con pizza in Via Tomenighe di Sotto 6, Negrar. Un repertorio rinnovato pronto da far cantare e ballare tutti i partecipanti della serata. La band è capitanata dalle voci di Monia Santoni e Mara Signoretto, Franco Dal Mas alle tastiere, Marco Riolfi alla chitarra, Luciano "Ciano" Franchini al basso e Barbara Dal Frà alla batteria. Menù paella e calice di prosecco Canevel 25 euro a persona. Per l'occasione Monia e Mara brinderanno ai loro compleanni ed offriranno la torta ai partecipanti.

Per info e prenotazioni: 333 205 1319.

Monia Santoni di origine romana e veronese di adozione, ha alle spalle più di trent'anni di carriera prima come corista professionista per grandi interpreti italiani tra cui Brenda Pretorius, a sua volta corista di Ennio Morricone, poi come solista. Ha un'estensione vocale senza limiti, intonazione perfetta, modulazione e timbrica prevalentemente calda, ma con grandi capacità di adattamento. Ha collezionato collaborazioni con musicisti del panorama veronese come Simone Guiducci, Luca Donini, David Cremoni ed Andrea Villa nel circuito jazz.

Attualmente, oltre alla "The New Saints Band", ha in cantiere, come direttrice artistica, lo spettacolo "Sanremo Story Summer" che andrà in scena a giugno alla Vecchia Rama e che ha portato con enorme successo in vari teatri tra cui il Teatro Camploy di Verona con quattro edizioni ed al Teatro Bonoris di Montichiari. Ha avuto enormi consensi anche in Piazza XXV Aprile di Bussolengo e Piazza Papa Giovanni XXIII di Villafranca.