The New Saints Band torna a Bionde più carica che mai

Sabato 20 luglio dalle 20.45, la The New Saints Band (Monia Santoni - voce, Franco Dal Mas - tastiere, Marco Riolfi - chitarra, Alberto Miccoli - basso, Barbara Dal Fra - batteria) saranno in concerto a Bionde, nel cortile interno del Ceb per l'evento organizzato dal Comune di Salizzole "TEATRO alla CORTE di DONNA VERDE".

Un viaggio musicale dagli anni '60 ad oggi. Due ore di spettacolo per raccontare a suon di note decenni di musica internazionale e nazionale. Dal rhythm & blues al classic pop rock fino alla musica leggera italiana. Una carrellata di canzoni famose da ascoltare, cantare e ballare tutti insieme.

In caso di maltempo la serata si svolgerà nel teatro parrocchiale.

Entrata ad offerta libera.



