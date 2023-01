"The Merchant of Venice" in scena al Teatro Satiro Off per la Giornata della memoria

La rassegna teatrale “Abbiamo rapito William Shakespeare” presenta “The Merchant of Venice” della compagnia Casa Shakespeare il 19 gennaio 2023 alle ore 19.30.

Baldassarre, avvocato “en travesti”, che altri non è che Porzia, prende per mano lo spettatore e lo accompagna nella trama, regalando così un Mercante in cui tutti gli agenti principali, Antonio, Bassanio e Shylock hanno ragione d’essere con pienezza. Una straordinaria Porzia, “deus ex machina” della storia, un Bassanio completo nella sua maturazione e nel suo distacco dalla vita precedente, un Antonio ricco di complessità interiore. E la possibilità di vivere forse ancora più intensamente la vicenda dell’ebreo.

The Merchant of Venice con il suo titolo originale, è un’opera teatrale di William Shakespeare scritta, con alta probabilità, tra il 1596 e il 1598. La trama è ampiamente ripresa da quella de Il Giannetto, novella di ser Giovanni Fiorentino che l’autore conobbe tramite la traduzione di William Painter. Da Il Giannetto rimangono inalterati alcuni personaggi, ovvero Porzia, Shylock e Bassanio.

TRAMA - La storia è ambientata a Venezia nel XVI secolo. Bassanio, un giovane gentiluomo veneziano, vuole la mano di Porzia, una ricca ereditiera di Belmonte. Per poterla corteggiare l’uomo chiede in prestito al suo caro amico Antonio 3.000 ducati. L’amico, pur volendo, non riesce a prestare tale somma a Bassanio poiché ha investito parecchio denaro nei traffici marittimi ma decide di garantire per lui presso Shylock, un ricco usuraio ebreo che viene disprezzato dai cristiani e che, a sua volta, li disprezza.

REGIA: Solimano Pontarollo

ADATTAMENTO TESTI: Andrea De Manincor

PRODUZIONE: Casa Shakespeare e On View di Ornella Naccari ATTORI: Giulia Lacorte – Andrea De Manincor – Solimano Pontarollo – Francesco Martucci – Beatrice Zuin

DURATA: 50 minuti

LINGUA: accompagnamento in italiano e dialoghi in inglese.

Informazioni: Casa Shakespeare gode per la realizzazione delle proprie attività artistiche 2022-2023 del patrocinio

del Comune di Verona, della Provincia di Verona e della Regione Veneto. Cena convenzionata con Osteria Dogana Vecia da contattare privatamente al +39 377 426 0417. Casa Shakespeare: info@casashakespeare.it.

Web: https://casashakespeare.it/il-mercante-di-venezia/.