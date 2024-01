"The Merchant of Venice" di Casa Shakespeare al Teatro Satiro OFF

Il 18 gennaio al Teatro Satiro OFF, ore 19.30. In apertura della nuova rassegna teatrale “Abbiamo rapito William Shakespeare”, Casa Shakespeare presenta al centro della scena: "Il Mercante di Venezia". Un’opera shakespeariana che sfida il tempo e lo spazio, portando con sé l'intreccio avvincente di amori contrastati, giustizia implacabile e il sottile confine tra il bene e il male. La rassegna teatrale è strutturata da spettacoli organizzati in italiano e dialoghi fatti in lingua inglese.

Attraverso i personaggi riccamente sfaccettati, sarete trasportati nella vibrante Venezia del XVI secolo, dove la ricchezza, l'amore e l'ingiustizia si intrecciano in un balletto affascinante di emozioni. Shakespeare, con la sua maestria, ci regala un ritratto intricato della condizione umana, in cui il comico si fonde con il drammatico in un connubio che solo il teatro può offrire.

Preparatevi a immergervi in un mondo di dialoghi incisivi, intrighi avvincenti e riflessioni profonde sulla natura umana. Il nostro cast di talentuosi attori ha lavorato instancabilmente per portare in vita ogni dettaglio di questa storia indimenticabile, e siamo certi che la loro performance vi lascerà senza fiato.

CREDITI:

REGIA: Solimano Pontarollo

ADATTAMENTO TESTI: Andrea De Manincor

PRODUZIONE: Casa Shakespeare e On View di Ornella Naccari

ATTORI: Giulia Lacorte – Andrea De Manincor – Solimano Pontarollo – Francesco Martucci – Beatrice Zuin

DURATA: 50 minuti

SPETTACOLO: in costume elisabettiano.

