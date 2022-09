In Biblioteca Capitolare terzo workshop internazionale di ricerca su antichi manoscritti

Martedì 20 settembre, la Biblioteca Capitolare di Verona ospita "The Illuminated Legal Manuscripts. Researches in progress", terzo workshop internazionale di Ius Illuminatum.

Ius Illuminatum è un team di ricerca che riunisce studiosi ed accademici appartenenti a diverse istituzioni europee, allo scopo di investigare le correnti artistiche, culturali e sociali alla base della produzione e circolazione dei manoscritti giuridici miniati nell’Europa medievale. L’équipe di ricerca ha la sua sede presso l’Instituto de Estudos Medievais (Iem) della Faculdade de de Ciências Sociais e Humanas (Nova Fcsh) della Universidade Nova di Lisbona ed è coordinata scientificamente da Maria Alessandra Bilotta, ricercatore di quest’ultimo istituto.

Nel convegno interverranno studiosi provenienti da università europee e americane che, con un approccio interdisciplinare, affronteranno il tema dei manoscritti giuridici miniati sotto diversi aspetti. Verranno approfonditi ed analizzati diversi casi studio, dalle illustrazioni alle note a margine, tra Francia, Italia, Spagna, Portogallo e Inghilterra, fino a delineare future prospettive di indagine.

Il workshop è organizzato da Instituto de Estudos Medievalis (Iem-Nova/Fcsm), Ius Illuminatum - Oficina de Investigação, Fondazione Biblioteca Capitolare di Verona e con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di Lisbona.

Con la partecipazione a questo importante appuntamento internazionale, la Fondazione Biblioteca Capitolare continua a portare avanti la sua mission di valorizzazione e studio delle preziose collezioni librarie che custodisce. La ricerca è infatti la prima forma di valorizzazione: ne permette una corretta interpretazione e ne promuove la conoscenza trasmettendo questi valori alla collettività.

Per studiare è necessario conoscere il patrimonio: per tale ragione la Biblioteca Capitolare ha recentemente aderito al progetto Manus Online, il database nazionale dei manoscritti delle biblioteche italiane pubbliche, ecclesiastiche e private, promosso dall’Istituto Centrale per il Catalogo Unico di Roma (Iccu). Il progetto di censimento e catalogazione in Manus Online, fondamentale per la tutela del bene, renderà possibile una maggiore fruizione e visibilità delle collezioni: le descrizioni dei manoscritti presenti in Manus Online saranno infatti consultabili anche attraverso Beweb, il Portale dei beni culturali ecclesiastici, promosso dall’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l'Edilizia di Culto della Cei.

La partecipazione al workshop, che si terrà in presenza alla Biblioteca Capitolare di Verona, è gratuita previa iscrizione all’indirizzo info@bibliotecacapitolare.it o al numero 331 5946961.