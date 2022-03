The Hot Teapots aprono la rassegna "Tutti suonati !" al Fuori Binario

Al Fuori Binario il primo appuntamento con la rassegna musicale “Tutti Suonati!” che apre un weekend dedicato alla musica e lo fa con grade stile, ospitando The Hot Teapots. Affascinati dalle vecchie registrazioni d'epoca dei primi anni del XX secolo, The Hot Teapots sono un collettivo musicale nato come band di strada con sede nel nord Italia. Il loro repertorio è composto da brani della tradizione del jazz di New Orleans, del country-blues pre-bellico, vecchi ragtime, successi pop ormai dimenticati e una manciata di canzoni originali, senza disdegnare incursioni nel calypso, nella musica sudamericana e in altri tipi di musica popolare.

WhatsApp: 375 793 5344

e-mail: info@nervisaldi.org

Web: https://fb.me/e/37xrjfnwv

Apertura biglietteria ore 19.30. Aperitivo pre-spettacolo e post-spettacolo a cura di Osteria La Nosetta.