"The Energy of Music! - Fuego Español - vibrante passione iberica"

QUESTO GIOVEDÌ 18 LUGLIO ALLE ORE 21.15 PRESSO IL PARCO DI VILLA VENIER DI SOMMACAMPAGNA avrà luogo uno degli eventi musicali più attesi della Regione del Veneto: la 13^ edizione “The Energy of Music!” di SferMusic, dal titolo “FUEGO ESPAÑOL - vibrante passione iberica”, concerto-spettacolo per 2 pianoforti, chitarra, percussioni e voce inserito nella rassegna estiva “Palco Venier” del Comune di Sommacampagna.

Un evento di prestigio che ospiterà le acclamate pianiste Laura & Beatrice PUIU, duo pianistico di fama internazionale. Ai loro 2 pianoforti, le due pianiste, sorelle gemelle, affiancheranno la chitarra di Davide Porcelli, le percussioni di Tommaso Castiglioni e la voce narrante di Silvia Manfrini in un appassionante viaggio nella musica spagnola. In programma alcuni dei capolavori del folclore andaluso e gitano, trascrizioni originali e prime assolute per un’esperienza indimenticabile che celebra l’amore, le tradizioni e la vita.

I biglietti, ingresso unico di 12 euro, si acquistano la sera stessa sul posto dalle ore 20. Per ulteriori info 340 5722907 (in caso di pioggia l’evento si terrà all’interno della villa).