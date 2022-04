Verona Beat: debutto live della nuova band The Dreams

Nasce una nuova band dalla storia della musica beat e pop veronese: The Dreams. Una singolare formazione acustica, priva di batteria per scelta. Venerdí sera (8 aprile) alle 20.15 il promoter di “Verona Beat”, Gió Zampieri, ha organizzato il loro vernissage musicale all’osteria con pizza Vecchia Rama a San Peretto di Negrar con menú á la carte. Roberto Genovesi, leggendario cantante delle Ombre, protagonista di tre cd, “I love Verona” (con Bobby Solo), “Quando Verona era la Liverpool italiana” e “La rivoluzione del beat a Verona”, gli ultimi due usciti con L’Arena, vuole essere ancora protagonista di “Verona Beat” con questa formazione. Lucio Erlati, chitarra e voce dei Petols, della Beat Generation e di varie altre band, affronta con la sua nota ironia le avversità della vita per donare gioia al pubblico con la sua abilità e precisione musicale.

Roberto Rezzadore è un chitarrista solista figlio degli Shadows, che vanta 60 anni di attivitá musicale con decine di esperienze sonore, l’ultima delle quali con gli White Shadows, che non hanno minimamente intaccato il suo entusiasmo. Giorgio Cottini é un bassista di lungo corso che vanta le sue prime esperienze con La Cianf e Rudy Rotta, appena arrivato da Lucerna in Svizzera nel 1968. Credo che per elencare tutte le sue esperienze servirebbe un capitolo a parte. Questa unione trasuda di prove nelle cantine veronesi, di chitarre Eko e impianti di amplificazione Semprini, di maglioncini attillati e jeans scoloriti e stretti come leggings, una seconda pelle. Gli anni sono passati portando con sé il colore dei capelli, la pelle liscia e gli occhi spalancati sul mondo, ma la voglia di suonare e il divertimento non scemeranno mai.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/Veronabeat/.