The Blues Brothers Showtime alla Gran Guardia

Attesissimo lo spettacolo benefico prenatalizio "The Blues Brothers Showtime", giovedí 8 dicembre alle 21, al Palazzo della Gran Guardia in piazza Bra. Musica Viva con la sua presidente, Daniela "Dada" Benedini, ha organizzato con il patrocinio del Comune di Verona l’evento a favore di Agbd, Associazione genitori bambini down. L’ingresso è gratuito con offerta libera all’associazione. Nove musicisti ed i ballerini della scuola di ballo Strack Rock New Evolution Dance, tutti rigorosamente con occhiali scuri e cappello nero. La Free Spirits Band è stata originariamente fondata nel 1992 dall'allora diciassettenne batterista Diego Chiaretti. Al tempo era una inusuale formazione di otto ragazzini amanti del soul e del blues. Da allora gli "spiriti liberi" continuano a calcare i palchi di festival, club e teatri in Italia ed Europa.

Negli ultimi anni l'attività della band si è impreziosita con importanti collaborazioni: nel 2010 Eric Udel, bassista dell'original Blues Brothers Band, si è unito al gruppo per una serie di concerti per onorare il trentesimo anniversario del film The Blues Brothers e nel 2012 Eric è tornato con i Free Spirits nel ventesimo anno di attività della band. Nel 2013 la collaborazione con l’original Blues Brothers band si è estesa all'attuale cantante e fisarmonicista Rob Paparozzi, che ha raggiunto i Free Spirits per la tournèe estiva. Lo show dei Free Spirits è cambiato dagli inizi. Oggi la band è diventata una sorta di Stax-revue, così il repertorio, oltre all’omaggio alla Blues Brothers Band, si è allargato a tutta la musica ed al sound della leggendaria etichetta di Memphis, con canzoni di Wilson Pickett, Otis Redding, Sam & Dave, Rufus Thomas, Eddie Floyd, Solomon Burke, Albert King, Johnny Taylor, Booker T & the MG's. Per tutto ció, gli elementi del gruppo tendono a considerarsi «un gruppo di classico rhythm'n'blues, ma non il classico gruppo di rhythm'n'blues».

La formazione, dopo 30 anni di attività, è andata via-via cambiando, con il batterista Chiaretti come unico superstite degli originali, al quale però si affiancano da più di 25 anni il fratello Max e il trombonista Luca Zocca. La linup della band: Diego «Souldriver» Chiaretti (batteria), Max «Tele-shot» Chiaretti (chitarra), Luca «T-force» Zocca (trombone), Lilian Stoimenòv (tromba), Giovanni Bertolaso (sax), Marco «Genna» Gennari (basso), Alessandro Cristeli (piano, organo), Stefano «Fux» Fusco (voce), Stefano «Wilson» Armani (voce).

Per prenotare, telefono: 3404702936 o 3478244570.

The Blues Brothers Showtime alla Gran Guardia - foto locandina Comune di Verona