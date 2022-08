Sul lungolago di Garda "The best beer and street food experience"

Sul lungolago Regina Adelaide a Garda, dal 2 al 4 settembre 2022, appuntamento imperdibile per tutti i buongustai con "The best beer and street food experience".

Ristorazione su quattro ruote a cielo aperto che abbraccia la migliore birra artigianale e lo street food gourmet. Per le tre serate, nel cuore del Comune gardesano, si potranno degustare specialità culinarie e ricercate bevande a base di luppolo e malto accuratamente create da microbirrifici artigianali.

Ampia area Street Food con originali food truck e chef su ruote che proporranno gustosissime specialità culinarie differenti.

Fiumi di originale e ricercata birra italiana e tedesca.

Cocktails by New Perlage da degustare in loco.

Apertura a pranzo e a cena:

VENERDì: dalle ore 18 alle 24.

SABATO E DOMENICA: dalle ore 11 alle 24.

Ingresso libero.

Web: https://www.facebook.com/beerbestvr