Country Western & Rock’n’Roll per beneficenza al Teatro Camploy

Metti assieme la Tex Band e l’Allegra Group e ne scaturisce una cascata di note divertenti e di coreografie danzanti per l’evento al Teatro Camploy dal titolo "Country Western & Rock’n’Roll", nella serata benefica a favore di Agbd onlus, Associazione genitori bambini down, organizzata da Musica Viva Verona venerdì 3 marzo alle 21.15 al Teatro Camploy di via Cantarane, con il patrocinio del Comune di Verona.

Lo schieramento della Tex Band vede Max Taccuso (voce e chitarra), Andrea Cesone (chitarra e voce), Maurizio Rizzi (basso) e Gabriele Fianco (batteria). L’Allegra Group schiera Stefano Fusco (voce), Carlo Meoni (voce), Almiro Comucci (basso), Luca Righetti (tastiere) e Gianni Marchetti (sax tenore e voce). Alle coreografie partecipano le scuole di danza The Hazzard Country Dance, Country Forever Line Dance Verona e New Evolution Dance Strack Rock Dancers.

Una ventata di atmosfere dell’Ovest e del Sud degli Stati Uniti in cui si percepiscono le origini inglesi e irlandesi. L’unione della musica con la danza tradizionale e delle due band con le tre scuole di ballo promette un grande spettacolo dai nobili scopi. Ingresso 10 euro.

Prenotazioni telefonando al numero 340 4702936.