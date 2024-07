Cavaion Veronese pronto per la "Tersa de Lujo" tra musica e buon cibo

Nel cuore di Cavaion torna la storica festa del paese, giunta alla 292esima edizione.

A fare da traino il doppio concorso enologico legato al Bardolino Classico Doc e al Bardolino Chiaretto Spumante Doc, patrocinato da Regione Veneto, Provincia di Verona e Consorzio Tutela Vino Bardolino Doc.

La location è sempre Corte e Teatro Torcolo, oramai sede delle manifestazioni estive di Cavaion, sempre con la sinergia tra Pro Loco, Comune e associazioni del territorio a garantire lo svolgimento della manifestazione che, tra offerte artistiche ed enogastronomiche, quest’anno punterà forte sulle proposte musicali, con la presenza di due importanti Tributi a Elisa e ai Nomadi, oltre a Dj Corrado, paladino indiscusso delle sonorità afro.

La grande esposizione d’arte "Presenze Artistiche Cavaionesi" in Corte Torcolo si articolerà in due sezioni come lo scorso anno: alla collettiva di artisti in Corte Torcolo e Sala Turri, giunta alla 28esima edizione, si affiancherà la mostra di pittura dedicata alla compianta artista cavaionese Maria Novella Magagnotti allestita all’interno della Biblioteca Civica. Le mostre verranno inaugurate venerdì 18 luglio e si concluderanno martedì 23 luglio.

Nella promozione complessiva dei prodotti tipici locali, l’elemento di spicco sarà dato dalla promozione dei vini locali: il doppio concorso enologico ministeriale legato al Bardolino Classico Doc e al Chiaretto di Bardolino Spumante Doc introdurranno il fine settimana cavaionese.

«Siamo molto contenti della precedente festa di maggio, che ha raggiunto risultati clamorosi a livelli di presenze - rimarca il presidente della Pro Loco San Michele Franco Lonardi - e quindi arriviamo all’appuntamento con la ‘Tersa de Lujo’, così la chiamiamo noi cavaionesi, molto fiduciosi. Al solito confidiamo nel bel tempo, soprattutto perché la programmazione musicale è davvero di primo livello».

All’impronta positiva del presidente fa eco la neo-confermata sindaca Sabrina Tramonte: «A giugno siamo già partiti con le proposte teatrali, dando il là all’estate cavaionese, ma è indubbio che la festa di luglio, sia per la nostra comunità che per i nostri ospiti, sia uno snodo importante del nostro programma di manifestazioni. Ci tengo a sottolineare le proposte culturali: la mostra delle Presenze Artistiche Cavaionesi (28° edizione), la mostra dedicata alla nostra compianta pittrice cavaionese Maria Novella Magagnotti, la mostra fotografica dell’Avis, tutte in Corte Torcolo, e l’apertura serale del nostro Museo Civico».

PROGRAMMA

Giovedì 18 luglio • ore 20:00 - Premiazione del 12esimo Concorso Trofeo “Corte Torcolo” Vino Bardolino Classico Doc e del 15esimo Concorso Trofeo “San Michele” Vino Bardolino Chiaretto Spumante Doc, a seguire cena su invito presso Corte Torcolo.

Venerdì 19 luglio • ore 18:30 - Apertura 28esima Mostra “Presenze Artistiche Cavaionesi” e Mostra "Maria Novella Magagnotti", aperte fino a martedì 23 luglio dalle 19 alle 23 • ore 19:00 - Apertura chioschi enogastronomici • ore 21:30 - EPPURE SENTIRE LIVE / Tributo a Elisa.

Sabato 20 luglio • ore 19:00 - Apertura chioschi enogastronomici • ore 21:30 - CORRADO DJ / Afro Music

Domenica 21 luglio • ore 8.30 (Piazza della Chiesa) - Escursione sul Monte San Michele e al percorso Romano Giacomelli con visita guidata alle meraviglie dell’Archeoparco della Bastia, a cura del Ctg El Preon. Ritrovo ore 8.30, rientro previsto ore 11.30. Sarà richiesto un contributo. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al 340 8258834 • ore 19:00 - Apertura chioschi enogastronomici • ore 20:00 - Esibizione delle majorettes Le Perle di Cavaion Veronese • ore 21:30 – SUSANNA PEPE / Ballo Liscio

Lunedì 22 luglio • ore 19:00 - Apertura Chioschi • ore 21:30 - COSI' SIA / Nomadi Tribute Band.

Salvo dove indicato diversamente, la manifestazione si terrà in Corte e Teatro Torcolo.

Durante la manifestazione il luna park sarà situato nella Piazza del Mercato, dal venerdì al lunedì, mentre il Museo Archeologico sarà aperto la sera (ore 19.00-22.00).