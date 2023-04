Canzoni popolari dall’Italia e dal mondo con Terra Mia Quartet

Canzoni popolari dall’Italia e dal mondo, interpretate dal Terra Mia Quartet sono le protagoniste del giovedì (20/04) musicale dalle 21 al ristorante Du Schei, in Interrato Acqua Morta 66. La voce duttile della romana Monia Santoni, la chitarra di Juri Pin, la fisarmonica di Franco Dal Mas ed il basso di Almiro Comucci formano il quartetto promosso dalla presidente di Musica Viva Verona, Daniela «Dada» Benedini, accompagnerà il pubblico in una dimensione popolare internazionale. Quello di Monia é un progetto di successo che esplora il territorio di cantautori come Pino Daniele, Lucio Dalla, Califano, Zucchero, De Gregori, Battisti, Bennato e altri, abbinati a capolavori senza confini, come La Ragazza di Ipanema, Guantanamera, Michelle, El condor pasa, Besame mucho e La vie en rose.

La cantante si é trasferita dalla capitale a Verona diversi anni fa ed ha fatto valere le sue doti di potente vocalist, corista di artisti di primo piano, per avviare a Verona una carriera piena di soddisfazioni. Monia ha anche diretto un coro veronese per un periodo, ottenendo risultati notevoli. Juri Pin é un ottimo chitarrista con numerose esperienze nel Milanese in studio di registrazione e live. Franco Dal Mas é tornato al suo primo strumento, la fisarmonica, dopo essere stato organista degli storici Squali, tra gli eroi beat veronesi. Almiro Comucci, primo bluesman veronese con i Railroad quasi 50 anni fa ed attuale bassista della Pepe Nero Blues Band e dei Condors, ha una lunga lista di collaborazioni e di iniziative.