Al Tennis Club Pineta 2018 i Campionati nazionali femminili under 14

Al Club Pineta 2018 scendono in campo le promesse italiane del tennis femminile under 14. Dal 30 agosto al 5 settembre, a Verona, al Circolo del tennis di via Camuzzoni, si svolgono i Campionati italiani di questa categoria. Per gli amanti del tennis e non solo, quindi, occhi puntati sulle 71 giocatrici ammesse al main draw, che si contenderanno, in una settimana d’incontri, il titolo di campionessa d’Italia tennis under 14.

TABELLONI E ORARI

Gli incontri del tabellone principale iniziano il 30 agosto, ma sabato 28 e domenica 29 ci sono le qualificazioni per coloro che vogliono sfruttare l'ultima chances di giocare questo campionato.

Le attuali 71 giocatrici ammesse al tabellone principale si sono qualificate attraverso il piazzamento nelle rispettive fasi regionali oppure vi sono state ammesse di diritto per decisione del settore tecnico federale. Informazioni sul sito www.tennispadelpineta.it.

L’evento, patrocinato dal Comune di Verona con il sostegno di Amia, è stato presentato questa mattina dall’assessore allo Sport Filippo Rando insieme al delegato provinciale di Verona della Federazione Italiana Tennis Roberto Bagliardini e al direttore sportivo del Circolo Tennis Pineta Marco Girardini. «Un nuovo ed importante appuntamento sportivo che inorgoglisce Verona – sottolinea l’assessore Rando –. In un anno segnato dagli straordinari risultati internazionali del grande tennis italiano, con l’incredibile e storica finale di Berrettini a Wimbledon, è un piacere accogliere nella nostra città le giovani promesse di questo splendido sport. Sui campi del Club Tennis Pineta 2018 si sfideranno le migliori rappresentati under 14 italiane, in una competizione di rilevanza nazionale. Ancora una volta la tenacia organizzativa dei club e delle società sportive veronesi riesce a concretizzare eventi di calibro, nonostante il lungo e complesso ultimo anno e mezzo di pandemia. Tante ed emozionanti manifestazioni, che fanno bene allo sport e a Verona».

«Il campionato under 14 è una categoria molto interessante, soprattutto a livello femminile – spiega Girardi –. Anche per questo siamo orgogliosi ed entusiasti di ospitare un campionato di questo livello. Un particolare ringraziamento alla Federazione italiana tennis, che ha dimostrato grande fiducia assegnandoci l'organizzazione della manifestazione e al Comune di Verona che ha patrocinato la manifestazione. Il circolo è pronto ad accogliere giocatrici provenienti da tutta Italia. Ci auguriamo che tutti i giovani veronesi, ma anche della città limitrofe, vengono ad assistere agli incontri per vedere il gioco delle migliori d'Italia, le future campionesse di questo sport».

«Quest’anno, nonostante il lungo periodo pandemico, la Federazione tennis ha raggiunto degli obiettivi eccezionali, con un numero di giocatori agonisti in costante crescita – precisa Bagliardi –. Anche per il tennis veronese il 2021 ha rappresentato un anno di grande positività, con tante manifestazioni programmate sul territorio. Ricordo che Verona è la città con il maggior numero di circoli del tennis del Veneto. La realizzazione al Club Pineta dei Campionati italiani di tennis femminile under 14 è il giusto riconoscimento di un grande impegno veronese per la crescita di questo sport».

