"Teenage Dream" al Villafranca Festival

La grande festa "Teenage Dream" si prepara a fare la sua apparizione al Villafranca Festival 2024 il 20 luglio 2024. Questa tappa promette di essere un'esperienza davvero indimenticabile. "Teenage Dream" non è solo un party, è un'esperienza unica, capace di trasportare migliaia di persone in un viaggio emozionante attraverso i ricordi più dolci dell'adolescenza.

Con un record di sold out in Italia e una popolarità che si è diffusa ben oltre i confini nazionali, questo evento ha catturato l'attenzione di tutti coloro che cercano un po' di magia nel loro mondo. La fantastica cornice del Castello Scaligero di Villafranca sarà il palcoscenico ideale per questa notte di divertimento. Sotto il cielo stellato, i partecipanti avranno l'opportunità di rivivere i momenti più indimenticabili della loro giovinezza, immersi in un'atmosfera di spettacolo e coinvolgimento.

Organizzato da Suonica, Mister Wolf ed Eventi Verona, con il patrocinio del Comune di Villafranca, questo evento promette di essere uno dei momenti clou del Villafranca Festival 2024. I biglietti per questa straordinaria serata sono già disponibili su Ticketmaster, TicketOne e TicketSMS.

Locandina Eventi Verona Srl - Teenage Dream Villafranca di Verona