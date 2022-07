Past and Future (“Passato e Futuro”) è il tema della prima edizione del TEDxBolca. Un ponte tra passato e futuro per riconcettualizzare il passato, i valori, i problemi, le tradizioni culturali di un territorio da sempre svantaggiato come quello montano.

Un ponte tra passato e futuro per capire come muoversi al meglio nell’incertezza dell’avvenire, attraverso soluzioni che possano migliorare la vita dei suoi abitanti. Perché l’ambiente e la montagna saranno al centro di TEDxBolca, con le loro caratteristiche peculiari ed i loro problemi, ma con la voglia di provare ad accendere qualche lampadina su un futuro che non può essere buio.

Web: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tedxbolca-2022-past-and-future-372012889567.