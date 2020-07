TEDxSalon: secondo appuntamento sulla sostenibilità

Un TEDxSalon tira l'altro: dopo l'evento del 29 giugno dedicato alla Digital Acceleration, al via il secondo appuntamento del nuovo format targato TEDxVerona. Alle 13.30 del 27 luglio l'iniziativa verrà trasmessa gratuitamente in streaming sul sito e sulla pagina Facebook di TEDxVerona.

Si parlerà di SUSTAINABILITY AND MOBILITY: design urbano, economia di collaborazione ed ecologia sono tre tessere di un puzzle complesso e fondamentale, sul quale tutti muoveremo i prossimi passi all'interno di quelle realtà multiformi e pulsanti che sono le nostre città. Ad affrontare le nuove frontiere della sostenibilità, tra mobilità, modalità emergenti e non più rimandabili ci saranno i tre speaker protagonisti: Luca Mascaro, Ivana Pais e Alex Bellini.

Luca Mascaro è un designer e imprenditore. Nel 2006 fonda Sketchin per raccogliere una sfida: plasmare un mondo dove le persone possano vivere esperienze al di sopra delle loro aspettative. Sketchin ha sede in Svizzera con filiali a Milano, Roma, San Francisco e Madrid, e attualmente impiega oltre 130 designer. Dal 2016, lo studio fa parte di BIP Group, e Mascaro è diventato un Managing Partner del Gruppo con un forte focus sulla Consulenza Avanzata e sulle tecnologie Esponenziali.

Ivana Pais è Professoressa associata di Sociologia economica nella Facoltà di Economia dell’Università Cattolica. La sua attività di ricerca riguarda economia e lavoro di piattaforma. È cofondatrice e membro del Comitato di direzione del centro di ricerca Trailab che dal 2013 organizza Sharitaly, evento dedicato all’economia della collaborazione, con Collaboriamo.

Alex Bellini è esploratore, speaker, divulgatore ambientale, che TEDxVerona ha avuto l’onore di avere come speaker alla sua prima edizione. Tra le imprese più note, nel 2005 Alex attraversa il Mediterraneo e l’Oceano Atlantico per 11.000 km remando in solitaria per sette mesi e mezzo. Nel 2008, parte dal Perù per approdare in Australia. Ora, dopo aver scoperto quali siano i limiti dell’uomo, vuole verificare i confini dell'ecosistema. Con il progetto “10 Rivers, 1 Ocean” Alex esplorerà il mondo a cominciare dai dieci fiumi più inquinati fino a raggiungere la famosa Isola di Plastica nell'oceano Pacifico, perché è proprio dentro a quei fiumi che l’uomo produce e fa scorrere la massa di detriti – 8 milioni di tonnellate di plastica - che poi si concentrano nel Great Pacific Garbage Patch, un’area grande tre volte la Francia.

Grazie alla collaborazione con il Gruppo Athesis, su larena.it, al termine degli speech, ci sarà anche un momento di approfondimento con diversi ospiti. Per restare sempre aggiornati sulla realtà TEDxVeronaSalon potete visitare il sito di TEDxVerona (tedxverona.com) e i canali social dedicati.