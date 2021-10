"Te Conto" 2021, il festival della narrazione enogastronomica...sostenibile a Torri del Benaco

La tradizione enogastronomica è sempre sapiente composizione degli ingredienti straordinari che natura, clima e mani esperte sono in grado di offrirci, ma è anche testimonianza di radici ed eco di un passato che continua ad essere presente sulle nostre tavole, spesso senza memoria.

Te Conto vuole far riscoprire i piatti della nostra tradizione svelandone i segreti attraverso la narrazione enogastronomica. Questi i temi dell'edizione 2021 che valorizzerà la nostra cultura mettendone in luce la biodiversità dei territori e la qualità e genuinità delle materie prime che da essi derivano.

L’attenzione agli ‘ingredienti’ e al loro processo produttivo è strettamente collegata all’interesse per il valore nutrizionale degli alimenti. Perché non c’è nulla di più vicino alla nostra identità di quello che mangiamo. Il nostro Ristorante Miralago metterà in scena per voi piatti e racconti plurisensoriali combinati in cinque serate uniche.

Web: https://www.miralagotorridelbenaco.it/news-e-eventi/te-conto-2021/.

