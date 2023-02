Al Modus il nuovo spettacolo "Teatrottanta dance party"

Debutta al Teatro Modus venerdì 17 ore 21 il nuovo spettacolo di e con Andrea Castelletti "Teatrottanta dance party", prodotto da Modus per Orti Erranti Teatro. Un evento speciale per festeggiare il Carnevale come si deve, con uno spettacolo teatrale che è una festa.

Lo spettacolo si propone infatti come un esperimento teatrale del tutto originale, a metà strada tra una pièce teatrale ed una festa, con un attore che è un dj, in un teatro senza sedie che è una pista, dove la gente balla, un racconto anni 80 con musiche rigorosamente anni 80. Anche i partecipanti sono invitati (ma non è un obbligo) ad indossare abiti o accessori di quei mitici anni, Una proposta insolita che vuole divertire e coinvolgere, invitando gli spettatori a diventare parte attiva dello spettacolo per diventare tutti insieme, attore e spettatori, i protagonisti della festa-spettacolo. Per ricordarci che il teatro deve la sua esistenza e la sua espressione d’ essere alla compresenza di chi è in scena e di chi è in platea. Quindi, che la festa abbia inizio!

Debutto venerdì 17, con repliche sabato, domenica, mercoledì e giovedì (sempre ore 21, domenica ore 18). Prenotazioni tramite il sistema il sito di modus.

Informazioni: