Classici, musical e commedie brillanti, quasi 190 serate per Teatro nei Cortili

Dal 25 giugno al 6 settembre la stagione estiva veronese sarà animata da oltre venti compagnie teatrali, che porteranno in scena i loro spettacoli per quasi 190 serate nel Chiostro di S. Maria in Organo, nel Chiostro di S. Eufemia e nel Cortile Montanari.

La storica rassegna Teatro nei Cortili, organizzata dal Comune di Verona, è pronta ad animare i mesi più caldi. In tutto verranno presentati oltre venti spettacoli, dalla commedia alla prosa in musica, dal drammatico al comico. «Il teatro amatoriale - ha spiegato l’assessora alla cultura Marta Ugolini - rappresenta da molti anni un elemento assolutamente vitale dell’ecosistema dello spettacolo della città di Verona. Grazie ad esso le persone possono avvicinarsi per impararne l’arte del racconto e, soprattutto, dell’ascolto. Un laboratorio di idee e di proposte che bene rappresenta il ponte fra cultura, società e vita dei cittadini. Siamo lieti di poter offrire alla città un programma ricco, che conferma la lunga tradizione del teatro veronese oggi interpretata anche in chiave innovativa e sperimentale».

Tre gli spettacoli di apertura programmati da questo mese. Al Chiostro di S. Maria in Organo, dal 25 giugno andrà in scena la compagnia Tiraca con Toccata e fuga. Dal 29, invece, Veronamusical con Frankenstin – si può fare!’. Al Chiostro di S. Eufemia, dal 29 giugno, lo spettacolo Il club delle prime.. quasi ex.. mogli con La Bugia. Mentre al Cortile Montanari gli appuntamenti avranno inizio dal mese di luglio.

Il pubblico può contattare direttamente le compagnie per prenotare i posti e acquistare le prevendite.

La rassegna è stata presentata dall’assessora Ugolini insieme a Ermanno Regattieri di Estravagario Teatro e Marco Cantieri di Teatro Armathan, due delle tre compagnie, insieme ad Artefatto Teatro, che si sono occupate della stesura del programma.

«La proposta delle compagnie è molto varia e ben assortita - ha evidenziato Ermanno Regattieri di Estravagario Teatro - Vi è infatti la proposta di grandi classici, ma anche musical e commedie brillanti che vanno a formare un programma che vuole far divertire così come far riflettere».

«Come fatto negli anni scorsi - ha concluso Marco Cantieri di Teatro Armathan - ce la stiamo mettendo tutta per organizzare questo appuntamento molto atteso dal pubblico veronese, che ogni anno partecipa numeroso ai tanti spettacoli in programma».