"Delitto imperfetto in casa Fiaschetto" al Chiostro di Santa Maria in Organo

Debutta martedì 11 luglio alle 21.15 al Chiostro di Santa Maria in Organo a Verona, la commedia "Delitto imperfetto in casa Fiaschetto" di David Conati, con la regia di Cecilia Comencini, nell'interpretazione del Gad Renato Simoni.

Vi siete mai chiesti se sareste in grado di compiere un delitto? Potenzialmente tutti, anche le persone più insospettabili e tranquille, poste nelle giuste condizioni, potrebbero trasformarsi in spietati assassini. Ma un conto è pensarlo e un altro è esserlo. In casa Fiaschetto sono tanti i possibili sospetti e molte le tentazioni. Sarà tragedia o commedia?

Accompagneremo i nostri protagonisti in un susseguirsi esilarante di gag e colpi di scena. Coloriti ospiti e gente comune si incroceranno alla pensione "Albergo Pace", che di pace ha solo il nome. 5 ospiti, 4 stanze, 4 porte, 2 pistole, 1 valigia e camomilla a fiumi per calmare gli animi.

Il titolo già ci prospetta un possibile fallimento, ma sarà dovuto all'insuccesso del misfatto o alla giustizia che prevarrà sui colpevoli?

INTERPRETI: Marina Prestigiacomo, Michele Lanza, Alberto Bevilacqua, Giulia Basso, Otello Bellamoli, Alessandro Ravazzin, Flavia Travasa, Elena Bertuzzi, Cecilia Comencini, Giancarlo Tambalo, Mariella Placchi, Giulia Vespertini, Paolo Bonomi, Maurizio Ravazzin, Noemi Uccello, Alessia Fezzardi.

Collaborazione musicale: Elena Bertuzzi.

Collaborazione artistica: Daniela Brodesco.

Scene e attrezzeria: Laboratorio delle Grazie a cura di Maurizio Ravazzin.

Costumi a cura di Flavia Travasa.

Tecnico: Giuseppe Migliorini.

Informazioni e prenotazioni: maurizio.ravazzin@renatosimoni.it - whatsapp o sms 347 702 69 51