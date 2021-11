Poesia, prosa e canzoni per l'inno alla "Vida" in scena a Porta Palio

Uno spettacolo che inneggia alla vita e alla rinascita portando il teatro fuori dai teatri. Venerdì 19 novembre a Porta Palio si terrà lo spettacolo di teatro canzone “Vida”, prodotto da Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio in collaborazione con la prima Circoscrizione. Lo spettacolo, la cui drammaturgia e regia sono a cura di Isabella Caserta, sarà un vero e proprio inno alla gioia di vivere. Sul palco l’attrice-cantante toscana Elisa Lombardi, protagonista di musical famosi tra i quali Flashdance al Teatro Nazionale a Milano, sarà accompagnata dai musicisti Andrea Cortellazzo e Valerio Mauro.

L’amore per la vita sarà celebrato attraverso la poesia, la prosa e le canzoni, per trascorrere un piacevole momento in allegria risvegliando i sensi distogliendosi dal torpore di questo ultimo periodo contraddistinto dalla pandemia. Lo spettacolo,che si terrà nella sala al piano terra di Porta Palio per permettere l’accesso anche alle persone con disabilità, sarà proposto in due repliche, alle 18 e alle 21.

Informazioni e contatti

L’ingresso è gratuito, sarà rispettata la normativa anti covid con obbligo di green pass e si consiglia la prenotazione all’indirizzo email info@teatroscientifico.com

Per ulteriori informazioni 0458031321 - 3466319280 - www.teatroscientifico.com

Alla presentazione dello spettacolo sono intervenuti in sala Delaini il presidente della Prima Circoscrizione Giuliano Occhipinti e la drammaturga e regista Isabella Caserta: «Sono felice di poter presentare questo spettacolo, che parla di rinascita e ritorno alla vita – ha detto il presidente Occhipinti -. La proposta del Teatro Scientifico è di alta qualità, sono certo che troverà ampio gradimento da parte del pubblico».