Seconda tappa del Teatro Viaggiante a Mozzecane con "Lei" de La Picconaia

Dopo il primo appuntamento dell'11 luglio, il Teatro Viaggiante continua a Mozzecane con un secondo spettacolo. Mercoledì 12 luglio il verde Parco di Villa Ciresola ospita lo spettacolo "Lei", prodotto da La Picconaia e tratto dall’omonimo romanzo di Nicolò Targhetta.

Lei ha trent’anni, un lavoro che sta cominciando ad amare e un fidanzato che forse non ama più. In pochi giorni li perde entrambi e si ritrova sola a doversi tenere a galla in una nuova quotidianità fatta di compromessi e ambizioni da ridimensionare. Tra disastrosi tentativi di ricominciare e dialoghi surreali, la protagonista prova a riaffermare il diritto inalienabile di ciascuno alla fragilità.

Dall’incontro di un autore profondamente legato alla sua generazione con il regista teatrale Lorenzo Marangoni, altrettanto attento alle tematiche care ai giovani tra i 25 e i 35 anni, e grazie alla collaborazione con l’attrice Emilia Piz, nasce uno spettacolo agile, ricco dei dialoghi serrati, dell’umorismo e dell’amarezza del testo originale, contaminato con lo stile rapido, fresco e coinvolgente del teatro di questa generazione, impreziosito da musiche dal vivo originali di Giorgio Gobbo.

Ingresso libero, con prenotazione consigliata sul sito myarteven.it tramite il portale Eventbrite.