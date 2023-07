Teatro Viaggiante a Mozzecane con "Il sogno di Arlecchino" al Parco di Villa Ciresola

Continua il percorso del Teatro Viaggiante, cartellone teatrale diffuso promosso da Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale, Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven e Regione Veneto, che tra giugno e luglio tocca 14 centri del Veneto per un totale di 28 spettacoli.

La rassegna itinerante torna in provincia di Verona e arriva a Mozzecane per i nuovi appuntamenti in programma: martedì 11 e mercoledì 12 luglio alle 21.15 il verde Parco di Villa Ciresola ospiterà gli spettacoli "Il sogno di Arlecchino" di Fondazione Aida e "Lei" del centro di produzione teatrale La Picconaia.

Si parte quindi martedì 11 luglio con "Il sogno di Arlecchino" prodotto da Fondazione Aida per la regia di Pino Costalunga, un viaggio tra maschere e attori, diavoli e poveri diavoli, alla scoperta degli indimenticabili personaggi della commedia dell’arte.

L’invenzione della maschera di Arlecchino è legata a Tristano Martinelli, attore mantovano vissuto a cavallo tra il ‘500 e il ‘600 che, per interpretare il suo Arlecchino, utilizzò una maschera di diavolo della Sacra Rappresentazione, una forma di teatro popolare diffusa fin dal Medioevo, dove i diavoli avevano quasi sempre ruoli comici.

Lo spettacolo, seguendo la vita di Tristano Martinelli/Arlecchino, divenuto ricchissimo con una maschera da povero cialtrone, racconta, tra dati storici e molta invenzione, il sogno di un modo di far teatro che diventò presto famoso in Europa e in tutto il mondo.

Ingresso libero, con prenotazione consigliata sul sito myarteven.it tramite il portale Eventbrite.