Spazio Teatro Giovani in Veronetta: gli spettacoli in calendario per il festival al Parco di Santa Toscana

Un festival a cielo aperto, organizzato e messo in scena dai ragazzi per i loro coetanei. Dall’11 al 22 giugno 2021, all’interno del Parco Santa Toscana, si terrà la prima edizione di Veronetta #SpazioTeatroGiovani. Un’iniziativa dedicata alle nuove generazioni, dai 9 fino ai 30 anni. Un evento che concluderà l’anno di laboratori della scuola Spazio Teatro Giovani, diretta da Silvia Masotti e Camilla Zorzi.

Partiranno i più piccoli. Durante i primi giorni del festival andranno in scena i lavori dei ragazzi più giovani (9 – 15 anni), impegnati in racconti di crescita e scoperta di sé, come Bosco Vecchio, da Il Segreto di Bosco Vecchio di Dino Buzzati, fino Alla ricerca di Ulisse – il viaggio di Telemaco. Poi toccherà ai più grandi, che daranno voce e volto a Un’Antigone da Sofocle; La Scelta; Il parco – In una notte di mezza estate; 3 Sorelle. Nel rispetto delle normative vigenti per il contenimento della diffusione del covid l’accesso agli eventi sarà consentito a un massimo di 80 spettatori, previa prenotazione tramite e-mail all’indirizzo spazio.teatro.giovani@gmail. com. L’ingresso sarà ad offerta libera.

Non solo spettacoli ma anche appuntamenti per raccontare e riflettere. Lunedì 14 giugno, alle ore 16.30, ‘Cultura di Cittadinanza. Spunti per un’ipotesi di Futuro’, tavola rotonda durante la quale diverse associazioni del territorio racconteranno la loro esperienza. Il 20 giugno, alle ore 16.30, ‘Laboratorio Ifigenia’, assieme al direttore artistico del Teatro Stabile di Verona Piermario Vescovo, durante il quale verrà presentato lo spettacolo che si terrà a settembre al Teatro Romano all’interno del programma dell’Estate Teatrale Veronese.

Il programma

Durante i primi giorni del Festival andranno in scena i lavori dei ragazzi più giovani (9 – 15 anni), impegnati in racconti di crescita e scoperta di sé, come Bosco Vecchio, da Il Segreto di Bosco Vecchio di Dino Buzzati, in scena l’11 giugno, e Alla ricerca di Ulisse – il viaggio di Telemaco, in scena il 13 giugno.

A seguire andranno in scena i gruppi dei ragazzi più grandi (15 – 30 anni).

12 giugno . Un’Antigone, da Sofocle. In un mondo, o un tempo, in cui regnano paura e diffidenza come si può trovare il coraggio necessario per cambiare le cose? Forse la risposta è proprio nello slancio nella passione che portano le nuove generazioni. Andrà in scena un gruppo di ragazzi dai 14 ai 17 anni.

. In un mondo, o un tempo, in cui regnano paura e diffidenza come si può trovare il coraggio necessario per cambiare le cose? Forse la risposta è proprio nello slancio nella passione che portano le nuove generazioni. Andrà in scena un gruppo di ragazzi dai 14 ai 17 anni. 14 giugno. La Scelta. Ispirate ai temi di Sette Minuti del drammaturgo Stefano Massini per riflettere sull’importanza dei diritti e dei doveri e su quanto sia fondamentale ogni scelta individuale per creare un collettivo consapevole. Andrà in scena un gruppo di ragazzi dai 23 ai 30 anni.

Ispirate ai temi di Sette Minuti del drammaturgo Stefano Massini per riflettere sull’importanza dei diritti e dei doveri e su quanto sia fondamentale ogni scelta individuale per creare un collettivo consapevole. Andrà in scena un gruppo di ragazzi dai 23 ai 30 anni. 16 e 17 giugno. Il Parco – in una notte di mezza estate. I spirato ad alcuni temi del Sogno di una Notte di Mezza estate di Shakespeare e alla riscrittura contemporanea Der Park del drammaturgo tedesco Botho Strauss, per esplorare con un gruppo di ragazzi dai 15 ai 19 anni le dinamiche di ciò che ci impedisce di amare, desiderare, aspirare a ciò che profondamente ci riguarda.

spirato ad alcuni temi del Sogno di una Notte di Mezza estate di Shakespeare e alla riscrittura contemporanea Der Park del drammaturgo tedesco Botho Strauss, per esplorare con un gruppo di ragazzi dai 15 ai 19 anni le dinamiche di ciò che ci impedisce di amare, desiderare, aspirare a ciò che profondamente ci riguarda. 19, 20, 21 giugno. 3 Sorelle. I personaggi di Tre Sorelle di Cechov sembra che vivano in una sorta di lockdown letterale e perenne: l’anestesia dalla vita e il surrogato letterario con cui confondono la realtà assomigliano al mondo virtuale con il quale troppo spesso le giovani generazioni (e non solo) sostituiscono quello reale. Attraverso questo testo affrontiamo il rapporto tra vita immaginata e vita vissuta, tra realizzazione personale e rinuncia al desiderio. Andrà in scena un gruppo di ragazzi dai 18 ai 25 anni.

I personaggi di Tre Sorelle di Cechov sembra che vivano in una sorta di lockdown letterale e perenne: l’anestesia dalla vita e il surrogato letterario con cui confondono la realtà assomigliano al mondo virtuale con il quale troppo spesso le giovani generazioni (e non solo) sostituiscono quello reale. Attraverso questo testo affrontiamo il rapporto tra vita immaginata e vita vissuta, tra realizzazione personale e rinuncia al desiderio. Andrà in scena un gruppo di ragazzi dai 18 ai 25 anni. Il 22 giugno viene mantenuta la possibilità di recupero di eventuali spettacoli che non hanno potuto svolgersi causa maltempo.

A fianco degli spettacoli ci saranno due incontri aperti al pubblico.

14 giugno ore 16.30. Cultura di Cittadinanza. Spunti per un’ipotesi di Futuro. Una tavola rotonda nella quale la Cooperativa Energie Sociali, le associazioni D-Hub, Prosmedia, Heraldo, Veronetta 129 racconteranno le loro esperienze sul territorio, per offrire uno sguardo sul rapporto tra cittadinanza e cultura.

Una tavola rotonda nella quale la Cooperativa Energie Sociali, le associazioni D-Hub, Prosmedia, Heraldo, Veronetta 129 racconteranno le loro esperienze sul territorio, per offrire uno sguardo sul rapporto tra cittadinanza e cultura. 20 giugno ore 16.30. Laboratorio Ifigenia. Assieme al Professor Piermario Vescovo, Direttore Artistico del Teatro Stabile di Verona, e ai ragazzi coinvolti nel progetto, presenteremo lo spettacolo Ifigenia#generazionesacrificio, in scena al Teatro Romano (1 settembre 2021) all’interno del programma dell’Estate Teatrale Veronese.

Il programma, realizzato in collaborazione con la Cooperativa Energie Sociali, sostenuto dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Verona e dalla Regione Veneto, è stato presentato questa mattina. In diretta streaming sono intervenuti l’assessore alle Politiche giovanili Francesca Briani, le insegnanti Silvia Masotti e Camilla Zorzi, il coordinatore di Energie Sociali Filippo Bortoluz. «Un’iniziativa importante non solo perché vede i giovani impegnati per i loro coetanei, ma anche perché mette in luce talenti e capacità artistiche, valorizzando ed educando le nuove generazioni all’arte e alla cultura – ha detto Briani -. In questo modo si forma il pubblico di domani dei nostri teatri. Il tutto in una location, quella di Veronetta, all’interno della quale si esprimono tante eccellenze culturali».

Informazioni e contatti

Nel rispetto delle normative vigenti per il contenimento della diffusione del COVID-19 l’accesso agli eventi sarà consentito a un massimo di 80 spettatori, previa prenotazione tramite e-mail all’indirizzo spazio.teatro.giovani@gmail.com - Gli spettacoli saranno ad offerta libera.

Tutte le informazioni, eventuali modifiche e aggiornamenti saranno consultabili sui canali facebook e instagram di Spazio Teatro Giovani.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...