Al Teatro Stimate per halloween lo show musicale "Una vita da mago"

Avremo il meglio de Lo Stato Sociale, Renato Zero, Elektra Lamborghini e Francesco Gabbani per l’evento musicale di Halloween dedicato ai bambini “Una vita da mago”. I più acclamati professori di magia condurranno gli spettatori in un mirabolante viaggio nella musica e si sfideranno a suon di canzoni, boccini e pozioni.

L’appuntamento è al Teatro Stimate il 31 ottobre alle ore 17 e, in replica, 20.30. Un imperdibile show musicale che fonde il meglio della magia e la créme della canzone italiana ispirata alla famosa saga di Harry Potter.

Da 5 a 99 anni.

Con I Muffins un giovane quartetto di poliedrici performers composto da: Maddalena Luppi, Giulia Mattarucco e Riccardo Sarti diplomati alla Bernstein School of Musical Theater di Bologna (prima scuola di musical in Italia) e dal cantautore Stefano Colli, concorrente di “The Voice of Italy” nel team Gigi d’Alessio.

L’evento è inserito nel cartellone di Famiglie a teatro, rassegna organizzata da Fondazione Aida con la collaborazione dell’Assessorato all’Istruzione del Comune di Verona, Fondazione Banca Popolare di Verona, Fondazione Cariverona, MiBACT, Arteven e Regione del Veneto.

Informazioni e contatti

Teatro Stimate via Montanari 1 Verona

Fondazione Aida: 045/8001471 - 045.595284 - Mail: fondazione@fondazioneaida.it

Biglietti: 8 euro ridotto fino a 12 anni e convenzionati e 10 euro.

I convenzionati sono i possessori delle seguenti tessere: Carta più e multipiù Feltrinelli, Natura Sì, Mondadori card, Touring Club, Servizio Tagesmutter Domus, Dopolavoro Ferroviario Verona, CISL Verona, Cral Comune di Verona, Istituto di Cultura Italo Tedesco (Goethe Zentrum), Bottagisio sport center, Coop. sociale L’Albero e Carta Fidaty Esselunga (coupon giallo), Federfarma.

La biglietteria è aperta i giorni di spettacolo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30.