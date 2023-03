Al Teatro Stimate lo spettacolo per famiglie "Il Gatto con gli stivali"

Prezzo non disponibile

Un giovane mugnaio generoso e un gatto geniale compongono la coppia scenica che anima le vicende de "Il Gatto con gli stivali", in programma domenica 19 marzo, ore 16.30, al Teatro Stimate per la rassegna "Famiglie a teatro" organizzata da Fondazione Aida e il Comune di Verona.

I burattini di Gran Teatrino Casa di Pulcinella daranno vita, con animazioni ed interpretazioni magistrali tra amore, furbizia e generosità, ad uno spettacolo ironico e di grande ritmo che conquisterà gli spettatori dai cinque anni in su. Una proposta in cui personaggi strampalati si animano in un’allegra sarabanda di pupazzi di varie dimensioni, con tecniche di animazione nuove e spesso sorprendenti.

Ispirato alla fiaba di Charles Perrault il racconto strizza l’occhio a quel tenero sentimento che si instaura tra bambini, il mondo della natura e animali domestici. Un rapporto autentico fatto di amicizia, di rispetto e di inedita complicità.

Gran Teatrino Casa di Pulcinella è una storica compagnia fondata nel 1983 da Paolo Comentale, riconosciuta come teatro di figura di rilevanza nazionale. È nota per il grande lavoro di recupero e rilancio di tutto il patrimonio del teatro popolare dei burattini. Oltre all’opportunità di rivivere l’emozione di un grande classico, ne Il gatto con gli stivali i bambini potranno vedere da vicino la fattura di alcuni burattini realizzati da storici artigiani, cifra stilistica della compagnia in continua evoluzione.

Con Anna Chiara Castellano Visaggi, Giacomo Dimase, Chiara Bitetti, scene Anna Chiara Castellano Visaggi e Giulia Mininni, burattini, pupazzi e oggetti di scena Lucrezia Tritone, regia Paolo Comentale