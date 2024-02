Al Teatro Stimate lo spettacolo "Cartacantastorie"

Dai musical ai grandi classici: una rassegna pensata per i più piccoli e adatta a tutta la famiglia in programma da ottobre 2023 ad aprile 2024 al Teatro Stimate.



C’era una volta una bambina a cui piaceva disegnare, ma un giorno improvvisamente… tutto ciò che metteva sul foglio iniziò a prendere vita! Anche gli oggetti della sua bella casa in Via dei Matti… numero Zero. Le melodie che tutti i bambini conoscono sono lo spunto narrativo per "Cartacantastorie", cantate e animate dal vivo con immagini e colori proiettati sul grande schermo.

Biglietti: https://rb.gy/spwaaj

6 euro ridotto 3/12 anni

7 euro intero

Foto ufficio stampa Fondazione Aida