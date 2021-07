Teatro Spritz a Verona: le vie del centro storico si popolano di spettacoli teatrali in orario aperitivo

Fino al 16 settembre, nell’ora dell’aperitivo, 70 mini spettacoli teatrali on the road, animeranno vie e piazze del centro storico per favorire il flusso di visitatori. Si tratta del ‘Teatro Spritz’ che inizia questa sera, tra le 18.30 e le 20, in corso Santa Anastasia e via Stella, con le rappresentazioni delle compagnie veronesi Casa Shakespeare e Modus. L’iniziativa è ideata dall’assessore al Bilancio e Turismo Francesca Toffali, per riempire la città di eventi nell’estate della ripartenza. L'impegno era stato preso in aprile con la destinazione dell'avanzo di bilancio 2020 per destinare risorse a sostegno della ripresa di vari settori: dalle attività commerciali al comparto teatrale dei professionisti di Verona, entrambi fortemente colpiti e penalizzati dalla pandemia.

Cinque compagnie teatrali professioniste veronesi hanno aderito al progetto, che si svolgerà nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì. Ad esibirsi saranno Teatro Scientifico, Modus, Casa Shakespeare, Fondazione Aida e Ippogrifo produzioni, con performance in varie luoghi, dal Liston a Veronetta, da Sottoriva a San Zeno per intrattenere gli avventori dei locali, i veronesi e i turisti. «Gli attori – spiega l’assessore al Turismo Francesca Toffali – reciteranno in spazi pedonali, nei luoghi dove ci sono bar e locali frequentati per l’aperitivo serale, senza scena e senza impianti. Portiamo il teatro gratuitamente fra la gente, una novità popolare per incuriosire le persone. La città, fino al 16 settembre, sarà animata da oltre 70 mini spettacoli on the road, proposti dalle cinque compagnie teatrali professioniste della città, in collaborazione con il Comune. Proseguono così le tante iniziative volute dall’Amministrazione per rendere ancora più attrattiva Verona e agevolare il rilancio economico della città».

I programmi delle singole compagnie teatrali

Dal 21 luglio al 16 settembre 2021

Casa Shakespeare, spettacolo ‘SHAKE SPRITZ - Shakespeare ad alto tasso alcolico’.

Appuntamenti:

21 luglio, corso Santa Anastasia;

22 luglio, ponte Pietra;

3 agosto, via Nizza;

4 agosto, piazzetta Pescheria;

5 agosto, Arche Scaligere;

11 agosto, via Filippini;

12 agosto, via Roma;

17 agosto, Liston di piazza Bra;

18 agosto, via Valverde;

19 agosto, Sottoriva;

7 settembre, piazza Santa Toscana;

9 settembre, davanti alla Biblioteca Frinzi;

14 settembre, corte Sgarzarie;

15 settembre, Porta Borsari;

16 settembre, via Stella.

Modus, spettacolo ‘AH!’.

Appuntamenti:

21 luglio, via Stella;

22 luglio, via Roma;

27 luglio, Porta Borsari;

3 agosto, corso Santa Anastasia;

17 agosto, corte Sgarzarie;

18 agosto, piazza San Zeno;

19 agosto, piazza Santa Toscana;

24 agosto, piazza Corrubio;

26 agosto, piazzetta Pescheria;

7 settembre, via IV novembre;

8 settembre, piazza Erbe;

14 settembre, piazza Isolo.

Teatro scientifico/Teatro laboratorio. Spettacolo ‘Vida’.

Appuntamenti:

22 luglio, corte Sgarzerie;

28 luglio, piazza Isolo;

11 agosto, corso Santa Anastasia;

12 agosto, via Leoni;

17 agosto, via Stella;

18 agosto, via Roma;

19 agosto, piazza Corrubbio;

31 agosto, Sottoriva;

1 settembre, via Arche Scaligere;

8 settembre, piazza Santa Toscana;

9 settembre, piazzetta Pescheria;

14 settembre, davanti la Biblioteca Frinzi;

15 settembre, Liston di piazza Bra;

16 settembre, via Marconi.

Fondazione Aida, spettacolo ‘Bukowski da marciapiede’.

Appuntamenti:

27 luglio, piazza Erbe;

28 luglio, via Stella;

3 agosto, corso Portoni Borsari;

4 agosto, Corte Sgarzerie;

10 agosto, San Zeno;

11 agosto, piazza Corrubio;

17 agosto, via Leoni;

18 agosto, piazzetta Santa Toscana;

31 agosto, via Nizza;

1 settembre, piazzetta Pescheria;

7 settembre, piazza Isolo;

8 settembre, via Arche Scaligere;

14 settembre, via San Fermo, via Filippini;

15 settembre, Sottoriva.

Ippogrifo Produzioni, vari spettacoli.

Appuntamenti:

31 agosto, piazza San Zeno, ore 18.30, spettacolo ‘Olè’;

31 agosto, piazza Corrubio, ore 19.15, spettacolo ‘El Bechin’;

1 settembre, Santa Anastasia, ore 18.30, ‘El Bechin’;

1 settembre, Ponte Pietra, ore 19.15 ‘Olè’;

2 settembre, Liston di piazza Bra, ore 18.30, ‘Olè’;

2 settembre, Portoni Borsari, ore 19.15, ‘El Bechin’;

7 settembre, piazza Erbe, ore 18.30, ‘Gushi’;

8 settembre, via Cappello c/o Biblioteca Civica, ore 18.30, ‘Gushi’;

9 settembre, via Stella ore 18.30, ‘Gushi’;

14 settembre, via Roma, ore 18.30, ‘Mr. Ping Pong’;

15 settembre, Porta Leoni, ore 18.30, ‘Mr. Ping Pong’.

Informazioni e contatti

Web: https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76343.

